Eccellenze industriali italiane | il distretto cartario di Lucca

(Di mercoledì 28 luglio 2021), 28 lug – Nel cuore della Toscana si trova un polo di assoluta eccellenza industriale, poco noto al grande pubblico ma capace di dare lavoro a migliaia di persone. Si tratta deldi, che si estende su un’area di circa 750 kmq comprendente 12 differenti comuni tra Piana di, Mediavalle, Garfagnana e Valdinievole.e la carta, una storia che nasce da lontano La produzione di carta in questo territorio ha una tradizione secolare che risale fino al XIII secolo, grazie alla ricchezza d’acqua garantita dal sistema fluviale del Serchio. L’acqua infatti ...

Advertising

Torpedo_blue : @AndreaRoventini @fabriziobarca Poi c'è il tema delle politiche industriali. In italia abbiamo eccellenze su compon… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: E' il distretto cartario più grande d'Europa. Una splendida storia che nasce da lontano ??Lorenzo Berti - IlPrimatoN : E' il distretto cartario più grande d'Europa. Una splendida storia che nasce da lontano ??Lorenzo Berti - GermanaMazzei : @micheleboldrin ….lei dimentica gli Istituti Industriali e gli Istituti Professionali, in Italia ci sono molte eccellenze tra essi… -

Ultime Notizie dalla rete : Eccellenze industriali

Il Primato Nazionale

... l'Italia dovrà trovarsi pronta ad affrontare le nuove sfide, facendo leva sulle suee ...riposizionata sulla frontiera dell'innovazione in grado di attrarre nel Paese nuovi siti...Lavoriamo su dossier dicome automotive, aerospazio, idrogeno, intelligenza artificiale. ... che giustamente chiede di essere al centro delle politiche, perché abbiamo tutto ...L'ex leader della Cisl: "Allora la paga era buona, potevi fare progetti: oggi no, una vita dignitosa spesso te la sogni" ...In poche settimane due grandi affari: Prada e Zegna hanno acquistato la Biagioli Modesto e un fondo Usa la Rustici. Ma ci sono altri esempi ...