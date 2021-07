È morto Dusty Hill | bassista degli ZZ Top

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Èdella band ZZ Top, all’età di 72 anni. A darne l’annuncio tramite un post sui propri account ufficiali sono stati gli altri due membri del gruppo, Billy Gibson e Frank Beard, che lo hanno ricordato con parole di amicizia e di forte affetto. La morte diè sopraggiunta nel sonno, tuttavia non sono ancora note le cause. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Immagine di copertina: ultimateclassicrock.com CHIARA COZZI L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Corriere : ZZ Top, è morto lo storico bassista barbuto Dusty Hill, aveva 72 anni - RollingStoneita : È morto Dusty Hill degli ZZ Top - Corriere : ZZ Top, è morto lo storico bassista barbuto Dusty Hill, aveva 72 anni - mauriziomodica : RT @RadioFrecciaOf: Ancora un lutto nel mondo del rock Addio a Dusty Hill dei ZZ Top #radiofreccianotizie #ZZTOP #DustyHill @ZZTop https:/… - Iron8292 : Dio sta per farsi una Band niente male lassù… ZZ TOP: è morto il bassista Dusty Hill -

Ennesimo lutto nel mondo della musica. E' morto Dusty Hill, lo storico bassista, tastierista e corista degli ZZ TOP. Dusty aveva 72 anni e nelle scorse settimana aveva dato defezione ad un concerto della band texana per un problema di salute. È stato trovato senza vita nella sua abitazione di Houston, il bassista e fondatore della band rock ZZ Top, Dusty Hill. Fondatore della rock band, in attività dal 1969, «è morto nel sonno nella sua casa», stando ai compagni. Qualche giorno fa l'assenza da un live per un infortunio all'anca.