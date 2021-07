(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –– popolare app per l’apprendimento delle lingue – è indel 35% alsul. Il titolo scambia a quota 138,6, contro i 102 dollari dell’azione fissati in fase di collocamento. Questo valore è stato comunque più alto della forchetta di prezzo per l’IPO (tra i 95 e i 100 dollari), che era stata già ulteriormente alzata (la società aveva precedentemente fissato l’intervallo tra 85 e 95 dollari per azione). Nel suo prospetto dell’IPO, la società con sede a Pittsburgh aveva rivelato una crescita dei ricavi annuali del 129% nel 2020 a 161,7 milioni di dollari. La società ha registrato un ...

Advertising

DividendProfit : Duolingo in rialzo del 35% al debutto sul Nasdaq -

Ultime Notizie dalla rete : Duolingo rialzo

QuiFinanza

- popolare app per l'apprendimento delle lingue - è indel 35% al debutto sul Nasdaq . Il titolo scambia a quota 138,6, contro i 102 dollari dell'azione fissati in fase di collocamento.- popolare app per l'apprendimento delle lingue - è indel 35% al debutto sul Nasdaq . Il titolo scambia a quota 138,6, contro i 102 dollari dell'azione fissati in fase di collocamento.(Teleborsa) – Duolingo – popolare app per l’apprendimento delle lingue – è in rialzo del 35% al debutto sul Nasdaq. Il titolo scambia a quota 138,6, contro i 102 dollari ...La app di apprendimento delle lingue Duolingo punta ad una valutazione fino a 3,4 miliardi di dollari nella sua IPO iniziale negli Stati Uniti.