Djokovic: «Biles? Senza pressione mentale, non c’è sport professionistico» (Di mercoledì 28 luglio 2021) C’erano una volta le Olimpiadi impero dello sport dilettantistico. Tanta acqua è passata sotto i ponti, de Coubertin è andato in soffitta da quel dì. Adesso alle Olimpiadi, oltre a non sport quali il badminton il basket tre contro tre, c’è persino il golf. Figuriamoci il tennis con i suoi adepti professionali (per dirla alla De Gregori che aveva cantato di martiri professionali a proposito di Napoli). A Djokovic, che è il grande favorito nella vittoria del singolare maschile a Tokyo, è stata posta la domanda su Biles fuoriclasse statunitense della ginnastica che si è fermata perché “ha i demoni nella ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) C’erano una volta le Olimpiadi impero dellodilettantistico. Tanta acqua è passata sotto i ponti, de Coubertin è andato in soffitta da quel dì. Adesso alle Olimpiadi, oltre a nonquali il badminton il basket tre contro tre, c’è persino il golf. Figuriamoci il tennis con i suoi adepti professionali (per dirla alla De Gregori che aveva cantato di martiri professionali a proposito di Napoli). A, che è il grande favorito nella vittoria del singolare maschile a Tokyo, è stata posta la domanda sufuoriclasse statunitense della ginnastica che si è fermata perché “ha i demoni nella ...

Advertising

veniovanni : RT @napolista: Djokovic: «Biles? Senza pressione mentale, non c’è sport professionistico» Con lui in campo, Napoli-Verona sarebbe finita 6… - napolista : Djokovic: «Biles? Senza pressione mentale, non c’è sport professionistico» Con lui in campo, Napoli-Verona sarebbe… - gab_ric92 : @viviana_mazza @Simone_Biles Se sei la più forte, la più famosa, queste pressioni è normale ci siano. Riuscire a re… -