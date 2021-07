Discovery+ medaglia d’oro alle Olimpiadi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Araimo (Discovery Italy): «I nostri Giochi aiutano la transizione digitale» Il Sole 24 Ore, pagina 17, di Marco Bellinazzo. Seguire lo sport attraverso piattaforme digitali e OTT, integrare la visione classica con i social network, passare dall’on demand ai device mobile, sta diventando un’abitudine anche per il pubblico italiano. E nella trasformazione digitale che l’industria televisiva italiana sta subendo, le Olimpiadi estive di Tokyo 2020 rappresentano una sorta di accelerazione e di anteprima tecnologica. Un’anticipazione affascinante e rischiosa di cui però l’amministratore delegato di Discovery Italia, Alessandro Araimo è molto soddisfatto: «Siamo andati oltre le ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 28 luglio 2021) Araimo (Discovery Italy): «I nostri Giochi aiutano la transizione digitale» Il Sole 24 Ore, pagina 17, di Marco Bellinazzo. Seguire lo sport attraverso piattaforme digitali e OTT, integrare la visione classica con i social network, passare dall’on demand ai device mobile, sta diventando un’abitudine anche per il pubblico italiano. E nella trasformazione digitale che l’industria televisiva italiana sta subendo, leestive di Tokyo 2020 rappresentano una sorta di accelerazione e di anteprima tecnologica. Un’anticipazione affascinante e rischiosa di cui però l’amministratore delegato di Discovery Italia, Alessandro Araimo è molto soddisfatto: «Siamo andati oltre le ...

Advertising

brezzone_ : RT @StorieASpicchi: Giochiamo contro una delle favorite alla medaglia d’oro. 6 giocatori NBA, fisicità paurosa, fiducia alle stelle. Ore 1… - StorieASpicchi : Giochiamo contro una delle favorite alla medaglia d’oro. 6 giocatori NBA, fisicità paurosa, fiducia alle stelle. O… - sgavdio : Se vi capita (tanto con il Player o Discovery+ potete farlo) andate a rivedere il momento in cui Giorgia Bordignon… - bbbnzl30 : #Tokyo2020 #giochiolimpici Ci sono la finale del sollevamento pesi e ginnastica entrambe con Italia in lotta per l… - mameofan : @VinceMartucci @tiazorlo @LucaUxxx @appesiaunfilo Beh quello era corretto. La nostra atleta si giocava la medaglia,… -