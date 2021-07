Digitale terrestre | slitta il termine per il passaggio al nuovo standard di trasmissione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Digitale terrestre

La rivoluzione del, prevista per il 1° settembre, dovrà attendere qualche altro mese. È stata prorogata al 2022 la data per il passaggio al nuovo standard televisivo Mpeg - 4 al posto dell'attuale ...Per noi è molto importante la qualità del servizio e che le partite non siano a scatti " continua Nesci - da questo punto di vista è molto importante l'idea del backup sul, che ...Le famiglie avranno sei mesi in più di tempo per sostituire il televisore. Resta invariato il termine per l'abbandono delle vecchie frequenze che saranno utilizzate per veciolare il segnale 5G ...Partenza rinviata per quanto riguarda lo Switch-off TV, il passaggio al DVB-T2, il digitale terrestre di seconda generazione.