Derby County, Rooney provoca infortunio a un suo giocatore (Di mercoledì 28 luglio 2021) Wayne Rooney entra in modo scomposto su un avversario. Non sarebbe per nulla di strano se lo avessimo scritto qualche anno fa, invece è ciò che accaduto durante una partitella d'allenamento. L'ex attaccante inglese, oggi allenatore della Derby County, viste la profonda crisi societaria, sta preparando la propria squadra per la prossima stagione di Championship con soli 9 giocatori. Per poter far svolgere una partitella 5-5 Rooney si è unito ai suoi ragazzi. Forse è passato troppo poco tempo da quando ha appeso le scarpette al chiodo, forse quello spirito da bomber non si è ancora del tutto placato, sta di fatto però, che è ...

