Delusione olimpica per Pirozzi: la staffetta azzurra squalificata nelle batterie (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDelusione olimpica per Stefania Pirozzi e per la 4×200 stile libero femminile italiana. A Tokyo le staffettiste azzurre del nuoto sono andate incontro a una squalifica nel corso delle batterie di qualificazione. Il provvedimento è stato causato dal cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo (tempo 1'59"81), seconda a scendere in acqua dopo Pirozzi (2'01"64). A nulla quindi sono valse le prestazioni successive di Giulia Vetrano (2'00"91) e Federica Pellegrini (1'56"81). La Divina, dopo il settimo posto nella finale dei 200 metri stile libero aveva rinunciato a concorrere nei ...

