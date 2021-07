Decreto sostegni bis, Protezione civile contro Ingv: "Sottratti 15 milioni" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Battaglia dopo un emendamento notturno: "Rischiamo di compromettere il sistema di tutela del territorio". Replica l'istituto: "Il finanziamento diretto ci mantiene in piena operatività, separiamo la ricerca dall'emergenza". Manifestazione dei precari al Cnr per i tagli nelle... Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 luglio 2021) Battaglia dopo un emendamento notturno: "Rischiamo di compromettere il sistema di tutela del territorio". Replica l'istituto: "Il finanziamento diretto ci mantiene in piena operatività, separiamo la ricerca dall'emergenza". Manifestazione dei precari al Cnr per i tagli nelle...

