(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Un uomo originario del Gambia è statocon l'accusa di avera Libero De, l'attore 44enne trovato morto nella sua abitazione il 15 luglio scorso. Le indagini, scattate immediatamente dopo la scoperta del corpo senza vita dell'attore e dell'all'interno del suo appartamento, sono partite proprio dalla droga e dall'ambiente dello spaccio nelle zone vicine al luogo in cui la vittima è stata trovata, riuscendo a ricostruire alcuni collegamenti che hanno portato i militari fino al quadrante sud-ovest della Capitale, in particolare nel quartiere di Torre Angela. ...

Advertising

repubblica : Roma, arrestato il pusher che avrebbe venduto eroina all'attore scomparso Libero De Rienzo - rep_roma : Morte Libero De Rienzo, arrestato pusher che gli avrebbe venduto eroina [di Romina Marceca, Maria Elena Vincenzi] [… - TV7Benevento : De Rienzo, arrestato pusher che gli avrebbe venduto eroina... - QdSit : E' stato arrestato e condotto in carcere un cittadino gambiano con l'accusa di aver venduto dell'eroina a Libero De… - tizianacairati : Libero De Rienzo, arrestato un pusher che gli avrebbe venduto eroina. L’attore era stato trovato morto nella sua ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Rienzo arrestato

I carabinieri hanno proceduto all'arresto del pusher che avrebbe ceduto la droga all'attore Libero De, trovato privo di vita nella propria abitazione nelle scorse settimane. Si tratta di un cittadino gambiano colto in flagranza del reato di spaccio nei confronti di diverse persone nella zona di ...I carabinieri hanno proceduto all' arresto del pusher che avrebbe ceduto la droga all' attore napoletano Libero De, trovato morto nella propria abitazione nelle scorse settimane. Si tratta di un cittadino gambiano colto in flagranza del reato di spaccio nei confronti di diverse persone nella zona di Torre ...Un uomo originario del Gambia è stato arrestato con l’accusa di aver venduto eroina a Libero De Rienzo, l’attore 44enne trovato morto nella sua abitazione il 15 luglio scorso. Le indagini, scattate ...28 luglio 2021 Un cittadino del Gambia è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. L'uomo, trovato in una abitazione a Torre Angela, avrebbe venduto l'eroin ...