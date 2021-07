Dazn ha vinto la sua ultima battaglia prima del campionato (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dazn e Tim non avranno strascichi giudiziari almeno sotto il profilo dei diritti televisivi per la serie A. Sotto attacco c’erano alcune clausole dell’accordo tra Tim e Dazn nell’anno della svolta epocale che ha visto passare 7 delle 10 partite di ogni turno di serie A dal satellite allo streaming. L’Autorità Garante della Concorrenza e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021)e Tim non avranno strascichi giudiziari almeno sotto il profilo dei diritti televisivi per la serie A. Sotto attacco c’erano alcune clausole dell’accordo tra Tim enell’anno della svolta epocale che ha visto passare 7 delle 10 partite di ogni turno di serie A dal satellite allo streaming. L’Autorità Garante della Concorrenza e Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Bea_Mary84 : @marco__lecce @faberskj Quello del centro Tim mi ha detto che comunque a loro risulta che Dazn si sia ben potenziat… - andrea_piazzese : @LadyValentina14 @DonPiricoddi @DAZN_IT E, comunque, volevo scrivere 'secondo me'. Sempre secondo me l'Inter ha vin… - delux2006 : @DAZN_IT Modificate la foto sul sito che lo scudetto lo ha vinto l'inter l'anno scorso.... - ParticipioPart : @antonio_race @DAZN_IT Non solo manca il Napoli. Avrebbe dovuto esserci l’Inter per prima l, perché ha vinto lo scu… -