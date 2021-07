Dalla Camera arriva il via libera definitivo alla legge sulla diffusione dei defibrillatori (Di mercoledì 28 luglio 2021) La commissione Affari sociali della Camera ha approvato definitivamente in sede legislativa la norma che promuove l'utilizzo e la diffusione dei defibrillatori. La legge prevede lo stanziamento di due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 luglio 2021) La commissione Affari sociali dellaha approvato definitivamente in sede legislativa la norma che promuove l'utilizzo e ladei. Laprevede lo stanziamento di due ...

Advertising

SenatoStampa : #DLSemplificazioni. Ora, in Aula, dichiarazioni di voto su #QuestioneFiducia posta ieri, 27 luglio, dal Governo su… - flowerfornam : che poi si viene esclusi dagli eventi futuri se c'è qualcuno oltre a noi nella call e con tutto il culo che c'ho in… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Via libera in via definitiva dalla Commissione Affari Sociali della Camera in sede legislativa la legge che prevede la diffusi… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Dalla Camera arriva il via libera definitivo alla legge sulla diffusione dei defibrillatori #camera - giorgiomule : RT @rtl1025: ?? Via libera in via definitiva dalla Commissione Affari Sociali della Camera alla legge che prevede la diffusione dei #defibr… -