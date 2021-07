Dagospia, il sessismo contro la calciatrice e la lezione del Venezia Calcio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Agata Centasso è una calciatrice del Venezia Calcio. Ma per Dagospia è poco più di un pezzo di carne da utilizzare per confezionare un contenuto di cattivo gusto e pieno di sessismo. Oltre al titolo di apertura sul sito decisamente inopportuno Dagospia ha continuato con lo stesso tono nella presentazione dell’articolo ripreso da Calciotoday: “NON DITE PIÙ CHE IL Calcio FEMMINILE NON È INTERESSANTE – TUTTI PAZZI PER LA BOMBASTICA AGATA ISABELLA CENTASSO, LA GIOCATRICE DI SERIE C DEL Venezia CHE NON PERDE OCCASIONE PER INONDARE I SOCIAL DI ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Agata Centasso è unadel. Ma perè poco più di un pezzo di carne da utilizzare per confezionare un contenuto di cattivo gusto e pieno di. Oltre al titolo di apertura sul sito decisamente inopportunoha continuato con lo stesso tono nella presentazione dell’articolo ripreso datoday: “NON DITE PIÙ CHE ILFEMMINILE NON È INTERESSANTE – TUTTI PAZZI PER LA BOMBASTICA AGATA ISABELLA CENTASSO, LA GIOCATRICE DI SERIE C DELCHE NON PERDE OCCASIONE PER INONDARE I SOCIAL DI ...

adatit1 : RT @pallonatefaccia: Dagospia è un sito becero che ruba articoli altrove e, come se non bastasse, aggiunge sessismo e populismo per attirar… - sisterable : Dagospia fa un articolo in difesa di Berrettini vittima di 'sessismo' e dall'ormone assatanato ma poi quando c'è da… - pin_klo : RT @pallonatefaccia: Dagospia è un sito becero che ruba articoli altrove e, come se non bastasse, aggiunge sessismo e populismo per attirar… - pallonatefaccia : Dagospia è un sito becero che ruba articoli altrove e, come se non bastasse, aggiunge sessismo e populismo per atti… - alo_peridolo : Posti le tette su tutti i social= donna libera Un giornale online rilancia le tue foto in un articolo= sessismo #dagospia -