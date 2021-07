Da febbraio il 98,8% dei morti di COVID-19 non aveva completato il ciclo vaccinale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo dice l'Istituto superiore di sanità, che ha analizzato i dati delle persone morte negli ultimi mesi Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo dice l'Istituto superiore di sanità, che ha analizzato i dati delle persone morte negli ultimi mesi

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - repubblica : Iss, il 98,8% dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale - fforzano : Sulla scuola si preannuncia il fallimento più totale del 'governo dei migliori'. Da Febbraio ad oggi, non hanno fat… - fradepal : RT @udogumpel: Dall’inzio campagna vaccinale ( considerando la data dell’inizio della piena copertura) al 21 luglio 2021 sono 423 decessi i… -