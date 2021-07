Cybersicurezza: Camera, ok al decreto, passa al Senato (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sì dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di Cybersicurezza. Il testo, approvato a Montecitorio con 388 voti a favore, un contrario e 38 astenuti, passa al Senato. . 28 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sì dell'Aula dellaallegge in materia di. Il testo, approvato a Montecitorio con 388 voti a favore, un contrario e 38 astenuti,al. . 28 luglio 2021

Martedì 27 Luglio 2021 - 351ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta ... nel testo licenziato dalla Camera. La Conferenza dei Capigruppo ha organizzato il dibattito di ... La prossima settimana l'Assemblea discuterà il decreto - legge sulla cybersicurezza. Powered by ...

