Cristiano Ronaldo preoccupato | sua sorella è in ospedale

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono momenti di grande apprensione per: laKatia è stata ricoverata in, in Portogallo. È la stessa Aveiro ad averlo rivelato sul suo profilo Instagram. La ragazza racconta che sta tutt’altro che bene e ammette: “Non ero vaccinata”. Anche ladisi è preso il Covid-19. La ragazza, unica della famiglia ad essere rimasta indenne (sia CR7 sia la madre si erano ammalati Articolo completo: dal blog SoloDonna

Katia Aveiro , sorella di, è stata ricoverata in ospedale per Covid 19. È stata la stessa Katia ad annunciarlo sui social con un lungo messaggio su Instagram. La cantante ha rivelato di essere risultata ...Un lungo periodo ricco di successi si è chiuso e adesso la Joya intende compiere l'ultimo salto di qualità: diventare l'uomo simbolo dei bianconeri a prescindere da. Il Paulino VII ...Sono momenti di grande apprensione per Cristiano Ronaldo: la sorella Katia è stata ricoverata in ospedale, in Portogallo. È la stessa Aveiro ...“Cristiano Ronaldo è un campione, un giocatore straordinario e un ragazzo intelligente. Ieri è tornato e ci ho parlato. Gli ho detto che è un anno importante e che sono contento di ritrovarlo. Ma gli ...