Gazzetta_it : Covid, la sorella di Ronaldo ricoverata con la polmonite. Il post: “Non ero vaccinata” - DiMarzio : #Juventus | #Allegri in conferenza: 'Cristiano Ronaldo avrà responsabilità anche maggiori' - tvdellosport : L’allenatore della #Juventus si è espresso su Cristiano #Ronaldo e Paulo #Dybala ?? Allegri su #Ronaldo: “quest’an… - gio0996 : RT @CB_Ignoranza: Il Pado che allena Cristiano Ronaldo è tutto quello che volevamo vedere. Quanta classe in una foto. #Juventus #Cr7 https… - _Tomteller_ : Come faccio a sceglierne uno del Real Madrid 16/17? A parte gli scherzi, ovviamente Cristiano Ronaldo, anche se que… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Da quando è arrivato, le reti arrivate da punizione sono diminuite drasticamente, con CR7 che catalizza tutto ciò che gravita nei dintorni dell'area di rigore: 1 gol del portoghese,...Mario Sconcerti focalizza l'attenzione sue va dritto al punto: "Penso che l'idea fosse quella di darlo via, ma è vero che in questo mercato non c'è nessuno che lo compra". Il giornalista Mario Sconcerti, dalle colonne di ...Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è ricoverata all'Ospedale di Funchal per via di una polmonite conseguente alla positività al Covid-19. Dalla struttura sanitaria ha ...Cristiano Ronaldo, paura per la sorella ricoverata in ospedale: le condizioni della donna. Il campione portoghese le è molto legato ...