Cristiano Ronaldo: la sorella Katia ricoverata per Covid, è peggiorata

Katia Aveiro è la sorella maggiore di Cristiano Ronaldo e da circa dieci giorni è ricoverata in ospedale perché risultata positiva al Covid. Inizialmente i sintomi erano lievi e nulla lasciava presagire un peggioramento, che purtroppo è arrivato nella forma di una polmonite che ha reso necessario il ricovero presso una struttura sanitaria a Funchal. La donna viene ritenuta una negazionista.

