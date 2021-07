Cristiano Ronaldo | la sorella Katia in ospedale per il Covid | le condizioni

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Da giorni ladiè ricoverata ina causa del Coronavirus, sui socialAveiro fa sapere ai suoi fan come staAveiro, la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

La sorella di, Katia Aveiro, positiva al Covid dallo scorso 17 luglio, è ricoverata in ospedale da venerdì. È stata lei stessa a renderlo noto, con un post su Instagram, 'per rispetto verso chi mi ...L'azienda tecnologica presenta ai fan la possibilità di collezionare i video dei momenti più memorabili di stelle mondiali come, Ángel Di Maria, James Rodríguez, Casemiro e molti ...Da giorni la sorella di Cristiano Ronaldo è ricoverata in ospedale a causa del Coronavirus, sui social Katia Aveiro fa sapere ai suoi fan come sta.Ieri la prima conferenza stampa stampa ufficiale di Massimiliano Allegri dopo il suo ritorno alla Juventus a distanza di due anni dall’esonero. E come allora, al suo fianco, Andrea Agnelli Fa una cert ...