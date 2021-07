Cristiano Ronaldo, la sorella Katia Aveiro ricoverata per una polmonite causata da Covid: le sue condizioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) La sorella di Cristiano Ronaldo si trova da venerdì in ospedale. Katia Aveiro, questo è il suo nome, è stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid. Come da lei stessa rivelato, il virus le avrebbe provocato la polmonite, ma le cure ricevute sembrerebbero aver fatto rapidamente effetto. La sorella di Cristiano Ronaldo ricoverata per Covid: il racconto Liliana Cátia dos Santos Aveiro, nota al pubblico come Katia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladisi trova da venerdì in ospedale., questo è il suo nome, è statadopo essere risultata positiva al. Come da lei stessa rivelato, il virus le avrebbe provocato la, ma le cure ricevute sembrerebbero aver fatto rapidamente effetto. Ladiper: il racconto Liliana Cátia dos Santos, nota al pubblico come...

Advertising

Gazzetta_it : Covid, la sorella di Ronaldo ricoverata con la polmonite. Il post: “Non ero vaccinata” - DiMarzio : #Juventus | #Allegri in conferenza: 'Cristiano Ronaldo avrà responsabilità anche maggiori' - tvdellosport : L’allenatore della #Juventus si è espresso su Cristiano #Ronaldo e Paulo #Dybala ?? Allegri su #Ronaldo: “quest’an… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Cristiano Ronaldo, sorella ricoverata per Covid: 'Non sono vaccinata' - CronacaSocial : Georgina Rodrìguez, la compagna di CR7 la conoscono tutti ma sapete com'era prima di incontrare lui? Ecco le foto d… -