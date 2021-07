Covid, ultime news. Mattarella: "La vaccinazione è dovere civico e morale". LIVE (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il capo dello Stato: "Non si può dire no al vaccino in spazi comuni. È il virus a limitare la libertà, non le regole per sconfiggerlo". Slitta di una settimana il decreto su scuola e trasporti: il premier Draghi vuole analizzare l'andamento della curva. In arrivo un milione di dosi Pfizer: permetterrà di completare la campagna vaccinale entro la fine di settembre. Sono 5.696 i nuovi casi e 15 i morti in 24 ore. Tasso di positività al 2,3%. Calano terapie intensive (-6) ma crescono ricoveri ordinari (+74) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il capo dello Stato: "Non si può dire no al vaccino in spazi comuni. È il virus a limitare la libertà, non le regole per sconfiggerlo". Slitta di una settimana il decreto su scuola e trasporti: il premier Draghi vuole analizzare l'andamento della curva. In arrivo un milione di dosi Pfizer: permetterrà di completare la campagna vaccinale entro la fine di settembre. Sono 5.696 i nuovi casi e 15 i morti in 24 ore. Tasso di positività al 2,3%. Calano terapie intensive (-6) ma crescono ricoveri ordinari (+74)

Advertising

Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - repubblica : Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 5.696 nuovi casi e 15 morti - rtl1025 : ?? Sono 5.696 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - LorisCavallett1 : RT @DomaniGiornale: ??#Covid19, nelle ultime 24 ore 7 morti e 4.743 nuovi contagi in Italia. - NewsElezioni : 5.696 casi,15 morti, aumentano ricoveri Sono 5.696 i nuovi contagi e 15 le vittime di Covid nelle ultime 24 ore. Ie… -