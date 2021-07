Covid tra gli azzurri alle Olimpiadi, il primo caso è il canottiere Bruno Rosetti (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ arrivato un bronzo per l’Italia del canottaggio nella disciplina del “4 senza”, nonostante a sei ore dalla gara Bruno Rosetti sia stato trovato positivo al Covid e sostituito in corsa. Una novità che ha colpito tutti, destabilizzando gli equilibri di un team che da cinque anni lavorava giornalmente uno al fianco dell’altro. Complimenti a Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e a Marco Di Costanzo, avvisato in extremis di doversi preparare e salire in barca. Un bronzo dal sapore di oro sfumato. Rimangono i dubbi su come sia potuto accadere, considerata la doppia dose di vaccino Moderna somministrato all’atleta nelle scorse ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ arrivato un bronzo per l’Italia del canottaggio nella disciplina del “4 senza”, nonostante a sei ore dalla garasia stato trovato positivo ale sostituito in corsa. Una novità che ha colpito tutti, destabilizzando gli equilibri di un team che da cinque anni lavorava giornalmente uno al fianco dell’altro. Complimenti a Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e a Marco Di Costanzo, avvisato in extremis di doversi preparare e salire in barca. Un bronzo dal sapore di oro sfumato. Rimangono i dubbi su come sia potuto accadere, considerata la doppia dose di vaccino Moderna somministrato all’atleta nelle scorse ...

