Covid, Sydney in lockdown fino al 28 agosto. La Nuova Zelanda sospende la bolla di viaggio con l’Australia: “Troppi casi a causa della variante Delta” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono stati fra i primi a sperimentare una bolla di viaggio, ma ora Nuova Zelanda e Australia sono costretti a «un passo indietro», per almeno otto settimane, fino al prossimo 24 settemb ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono stati fra i primi a sperimentare unadi, ma orae Australia sono costretti a «un passo indietro», per almeno otto settimane,al prossimo 24 settemb ... sul sito.

