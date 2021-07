Covid, sono tornati in Italia gli studenti pugliesi bloccati a Dubai (Di mercoledì 28 luglio 2021) LECCE - sono rientrati in Italia gli studenti pugliesi, circa una trentina, partiti lo scorso 30 giugno per una vacanza studio a Dubai organizzata da Accademia Britannica in collaborazione con l'Inps, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) LECCE -rientrati ingli, circa una trentina, partiti lo scorso 30 giugno per una vacanza studio aorganizzata da Accademia Britannica in collaborazione con l'Inps, ...

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - ladyonorato : Sono scioccata dalla notizia della morte del Prof. #DeDonno. Un medico tenace e coraggioso che ha avuto un ruolo im… - ghioldip : RT @RosellaLara19: Guzzanti ci sta dando degli ignoranti a #tg4 'Incapaci di distinguere un microbo da un virus ' Quindi sono ignoranti a… - marialves53 : RT @paoloigna1: Il numero dei casi è simile a quello del #RegnoUnito in #Francia, numeri leggermente in salita per le ospedalizzazioni sia… -