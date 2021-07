Covid, sono 5.696 i nuovi positivi. 15 le vittime. Tasso di positività sale ancora al 2,3% (Di mercoledì 28 luglio 2021) sono 5.696 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.552. sono invece 15 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 248.472 i. Ieri erano stati 241.890. Il Tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri. Scendono invece le terapie intensive. sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in meno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021)5.696 iai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.552.invece 15 lein un giorno, mentre ieri erano state 24. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore248.472 i. Ieri erano stati 241.890. Ildità è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri. Scendono invece le terapie intensive.183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, 6 in meno ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - ladyonorato : Sono scioccata dalla notizia della morte del Prof. #DeDonno. Un medico tenace e coraggioso che ha avuto un ruolo im… - Connessioni : RT @Connessioni: Negli ultimi 30 gg, 82 persone nella fascia d'età tra i 12 ed i 60 anni sono state ricoverate in terapia intensiva causa #… - Hela0884 : RT @Gianmar26145917: Non sono un #negazionista, conosco persone malate e morte di #covid, non sono #novax, mia madre 82enne fragile è vacci… -