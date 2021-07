Covid Sardegna oggi, 403 contagi: bollettino 28 luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 403 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 28 luglio. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 1.498 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid-19. Sono 69 i pazienti ricoverati in ospedale (-1), 9 in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono quasi 4mila (3.968). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 403 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 28. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 1.498 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di-19. Sono 69 i pazienti ricoverati in ospedale (-1), 9 in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono quasi 4mila (3.968).

Advertising

Agenzia_Ansa : Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna in giallo, come buona parte della Francia e del Belgio. L'Ecdc ha pubblicato le m… - fisco24_info : Covid Sardegna oggi, 403 contagi: bollettino 28 luglio: I dati della regione sulla pandemia di coronavirus. Un mort… - italiaserait : Covid Sardegna oggi, 403 contagi: bollettino 28 luglio - TV7Benevento : Covid Sardegna oggi, 403 contagi: bollettino 28 luglio... - AnsaSardegna : Covid: 403 nuovi casi ma nessun morto in Sardegna. Di nuovo boom di contagi, 9 ricoveri in terapia intensiva #ANSA -