Covid Sardegna oggi | 403 contagi | bollettino 28 luglio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 403 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 28. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 1.498 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Sono 69 i pazienti ricoverati in ospedale (-1), 9 in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono quasi 4mila (3.968). L'articolo proviene da Italia Sera.

