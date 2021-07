Covid, retromarcia degli Usa: mascherina per i vaccinati al chiuso (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le autorità sanitarie federali statunitensi (Cdc) hanno raccomandato, con una netta inversione di rotta, l’uso al chiuso della mascherina anche per i vaccinati nelle aree ad alto rischio di contagio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le autorità sanitarie federali statunitensi (Cdc) hanno raccomandato, con una netta inversione di rotta, l’uso aldellaanche per inelle aree ad alto rischio di contagio...

