Covid: Ordine medici, 'no-vax veri 7% italiani, liberi di manifestare nel rispetto reciproco' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Si stima che i no-vax veri siano il 7% della popolazione. Poi chi scende in piazza è libero di farlo, e noi siamo liberi di tenere queste cose nella giusta considerazione e di andare avanti nel porre alcuni requisiti per svolgere determinare attività". Lo ha affermato Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici di Bergamo e componente del Comitato centrale della Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei medici, ospite di 'Dentro i fatti' su TgCom24. "Se avessimo avuto i vaccini - ha ricordato Marinoni - i morti di Bergamo non ci sarebbero stati perché chi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Si stima che i no-vaxsiano il 7% della popolazione. Poi chi scende in piazza è libero di farlo, e noi siamodi tenere queste cose nella giusta considerazione e di andare avanti nel porre alcuni requisiti per svolgere determinare attività". Lo ha affermato Guido Marinoni, presidente dell'deidi Bergamo e componente del Comitato centrale della Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei, ospite di 'Dentro i fatti' su TgCom24. "Se avessimo avuto i vaccini - ha ricordato Marinoni - i morti di Bergamo non ci sarebbero stati perché chi è ...

