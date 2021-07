Covid, Oms: forte crescita contagi e morti nel mondo in 7 giorni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua a crescere il numero di contagi da coronavirus registrati in una settimana nel mondo. “Se queste tendenze continuano – ribadisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo bollettino – si prevede che nelle prossime 2 settimane il numero cumulativo di casi segnalati a livello globale” da inizio pandemia “potrebbe superare i 200 milioni”. In questo momento siamo a quota 194 milioni. E negli ultimi 7 giorni, dal 19 al 25 luglio, il trend si è confermato ancora una volta in salita, segnala l’Oms: i casi settimanali sono stati oltre 3,8 milioni, l’8% in più rispetto alla settimana precedente. E questa settimana è aumentato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua a crescere il numero dida coronavirus registrati in una settimana nel. “Se queste tendenze continuano – ribadisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo bollettino – si prevede che nelle prossime 2 settimane il numero cumulativo di casi segnalati a livello globale” da inizio pandemia “potrebbe superare i 200 milioni”. In questo momento siamo a quota 194 milioni. E negli ultimi 7, dal 19 al 25 luglio, il trend si è confermato ancora una volta in salita, segnala l’Oms: i casi settimanali sono stati oltre 3,8 milioni, l’8% in più rispetto alla settimana precedente. E questa settimana è aumentato ...

Advertising

zazoomblog : Covid Oms: forte crescita contagi e morti nel mondo in 7 giorni - #Covid #forte #crescita #contagi - massimoguido : RT @BluDiChina: Il Tasca, ristorante spagnolo a Milano, corso di Porta Ticinese 14 @iltasca tranquilli: da voi neanche con test negativo a… - BluDiChina : Il Tasca, ristorante spagnolo a Milano, corso di Porta Ticinese 14 @iltasca tranquilli: da voi neanche con test ne… - fisco24_info : Covid, Oms: forte crescita contagi e morti nel mondo in 7 giorni: 'Se queste tendenze continuano, nelle prossime 2… - italiaserait : Covid, Oms: forte crescita contagi e morti nel mondo in 7 giorni -