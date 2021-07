Covid oggi Valle d’Aosta, 8 contagi e zero morti: bollettino 28 luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia è di 11.751. I casi positivi attuali sono 51 di cui uno ricoverato in ospedale e i restanti 50 in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.227, + 3 rispetto l’ultima rilevazione, mentre i casi complessivamente testati sono 70.779. Da inizio emergenza i pazienti deceduti risultati positivi al Covid in Valle d’Aosta sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 8 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 28. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia è di 11.751. I casi positivi attuali sono 51 di cui uno ricoverato in ospedale e i restanti 50 in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.227, + 3 rispetto l’ultima rilevazione, mentre i casi complessivamente testati sono 70.779. Da inizio emergenza i pazienti deceduti risultati positivi alinsono ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Allora sono andato a ritroso per cercare da dove viene la notizia e i dati. Era meglio se non lo facevo. La faccio… - Moreno01720679 : RT @Mandolesi_Giu: Oggi mi è ritoccato sentire due persone che insistevano con la storia 'se non ti vaccini e ti prendi il covid paghi la t… - AlibrandoR : RT @Mcclane272: Un conoscente è stato salvato dal plasma iperimmune di #DeDonno... Aveva covid con saturazione a 82% e sembrava non reagire… -