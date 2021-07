Covid oggi Piemonte, 150 contagi: bollettino 28 luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 150 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono pari all'1,1% di 13.239 tamponi eseguiti, di cui 7.826 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 369.057, di cui 29.818 Alessandria, 17.562 Asti, 11.574 Biella, 53.260 Cuneo, 28.547 Novara, 197.356 Torino, 13.806 Vercelli, 13.089 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.517 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.528 sono in fase di elaborazione e attribuzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 150 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 28. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono pari all'1,1% di 13.239 tamponi eseguiti, di cui 7.826 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 369.057, di cui 29.818 Alessandria, 17.562 Asti, 11.574 Biella, 53.260 Cuneo, 28.547 Novara, 197.356 Torino, 13.806 Vercelli, 13.089 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.517 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.528 sono in fase di elaborazione e attribuzione ...

