Covid oggi Lombardia, 702 contagi: bollettino 28 luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 720 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 28 luglio. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 33.819 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 38.289 tamponi, per un tasso di positività dell’1,8%, in linea con quello di ieri (1,7%). Le persone ricoverate nei reparti Covid ordinari sono 194, 14 più di ieri; nelle terapie intensive 29, come ieri. Sono 230 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 101 nella città ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 720 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 28. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 33.819 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 38.289 tamponi, per un tasso di positività dell’1,8%, in linea con quello di ieri (1,7%). Le persone ricoverate nei repartiordinari sono 194, 14 più di ieri; nelle terapie intensive 29, come ieri. Sono 230 i nuovi casi di-19 in provincia di Milano, di cui 101 nella città ...

