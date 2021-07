Covid oggi Campania | 345 contagi | bollettino 28 luglio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 345 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 28. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati analizzati 8.619 tamponi molecolari e 7.183 tamponi antigenici. Sono 9 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 188 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.