Covid oggi Abruzzo, 141 contagi e zero morti: bollettino 28 giugno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 141 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza è di 75.946. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.514. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72.133 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.299 (+99 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 335 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio ...

