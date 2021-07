Covid, notizie di oggi. Scuola in presenza, green pass trasporti: i nodi del governo. LIVE (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'obbligo di vaccino per il rientro in aula a settembre divide la maggioranza. Si valuta la richiesta di certificazione verde dal 6 agosto anche per treni, navi, aerei. oggi cortei anti-green pass in 12 città. Dati Iss: il 99% dei morti da febbraio a oggi non aveva completato il ciclo vaccinale. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'obbligo di vaccino per il rientro in aula a settembre divide la maggioranza. Si valuta la richiesta di certificazione verde dal 6 agosto anche per treni, navi, aerei.cortei anti-in 12 città. Dati Iss: il 99% dei morti da febbraio anon aveva completato il ciclo vaccinale.

