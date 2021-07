Covid: 'non vaccinato? Fott...', bufera su osteria Milano, titolare, 'minacciato ma non mollo' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Lui se la ride: "E' da prenderli a bastonate e basta" ma sui social da 24 ore sta ricevendo attacchi e minacce senza fine. Erwan Maze, 50 anni, è il titolare dell'osteria Tasca, in zona Ticinese, a Milano, convinto sostenitore del green pass, tanto da attaccare sulla vetrina del ristorante un cartello che lascia poco spazio all'immaginazione: "Tasca Covid Free. Sei vaccinato? Prego...puoi entrare. Non lo sei? Fottiti'. "Il messaggio è chiaro - dice Maze all'Adnkronos -. Se sei vaccinato vai dove ti pare, se non lo sei vai a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021), 28 lug. (Adnkronos) - Lui se la ride: "E' da prenderli a bastonate e basta" ma sui social da 24 ore sta ricevendo attacchi e minacce senza fine. Erwan Maze, 50 anni, è ildell'Tasca, in zona Ticinese, a, convinto sostenitore del green pass, tanto da attaccare sulla vetrina del ristorante un cartello che lascia poco spazio all'immaginazione: "TascaFree. Sei? Prego...puoi entrare. Non lo sei?iti'. "Il messaggio è chiaro - dice Maze all'Adnkronos -. Se seivai dove ti pare, se non lo sei vai a ...

Advertising

borghi_claudio : @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da… - matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - AriannaPioli : RT @intuslegens: -Per malattie curabili la legge non ammette vaccini «in emergenza». -#DeDonno aveva la cura per il Covid: avrebbe salvato… - Loestestest : RT @intuslegens: -Per malattie curabili la legge non ammette vaccini «in emergenza». -#DeDonno aveva la cura per il Covid: avrebbe salvato… -