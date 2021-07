Covid | Nicolaus Gruppo Valtur | ' villaggi turistici chiedono chiarezza su green pass e fruizione servizi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Labitalia) - “A una settimana dall'entrata in vigore di un decreto destinato a modificare radicalmente ladi molti, troppi sono ancora i dubbi e le zone d'ombra che riguardano la somministrazione di bevande e cibo al chiuso, nonché l'accesso agli spettacoli per le strutture turistico-ricettive. Le differenti associazioni di categoria, attive in ambito turistico, hanno lanciato svariati appelli in merito alla vitale necessità di sapere quanto prima quali saranno le regole e ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Tutto questo è assurdo". E' il monito di Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del tour operator ...