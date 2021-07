Covid, news. Il presidente Mattarella: "La vaccinazione è dovere morale e civico". LIVE (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il capo dello Stato: "Non si può dire no al vaccino in spazi comuni. È il virus a limitare la libertà, non le regole per sconfiggerlo". Slitta di una settimana il decreto su scuola e trasporti: il premier Draghi vuole prima analizzare l'andamento della curva. In arrivo un milione di dosi Pfizer ad agosto: permetterrà di completare la campagna vaccinale entro la fine di settembre. Sono 5.696 i nuovi contagi e 15 i morti in 24 ore. Tasso di positività al 2,3%. Calano le terapie intensive (-6) ma crescono i ricoveri o Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il capo dello Stato: "Non si può dire no al vaccino in spazi comuni. È il virus a limitare la libertà, non le regole per sconfiggerlo". Slitta di una settimana il decreto su scuola e trasporti: il premier Draghi vuole prima analizzare l'andamento della curva. In arrivo un milione di dosi Pfizer ad agosto: permetterrà di completare la campagna vaccinale entro la fine di settembre. Sono 5.696 i nuovi contagi e 15 i morti in 24 ore. Tasso di positività al 2,3%. Calano le terapie intensive (-6) ma crescono i ricoveri o

