Covid, news. Bollettino: 5.696 nuovi casi e 15 morti. Tasso di positività al 2,3%. LIVE (Di mercoledì 28 luglio 2021) Secondo l'ultimo Bollettino, calano le terapie intensive (-6). Intanto slittano le misure su scuola e trasporti, rinviate alla prossima settimana Il premier Draghi vuole prima analizzare l'andamento della curva dei contagi. L'obiettivo del governo rimane il ritorno in classe in presenza, ma la maggioranza è divisa sull'obbligo di vaccino per il personale scolastico. Aifa approva il vaccino di Moderna per la fascia 12-17 anni. Oggi cortei contro la certificazione verde in 12 città

