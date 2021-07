Covid, l’80% dei docenti in Francia si è vaccinato. Il ministro Blanquer: “Obiettivo è mantenere le scuole aperte” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quattro scenari corrispondenti a quattro livelli di circolazione del virus: questa la strategia su cui poggia il protocollo sanitario per il rientro scolastico in Francia. Il piano è stato illustrato questa mattina dal ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer su FranceInfo: intanto - ha detto - "bisogna vedere a fine agosto a che punto sarà la circolazione del virus". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quattro scenari corrispondenti a quattro livelli di circolazione del virus: questa la strategia su cui poggia il protocollo sanitario per il rientro scolastico in. Il piano è stato illustrato questa mattina daldell'Istruzione Jean-Michelsu FranceInfo: intanto - ha detto - "bisogna vedere a fine agosto a che punto sarà la circolazione del virus". L'articolo .

