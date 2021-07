Covid, Italia Viva: “In bollettino anche incidenza su vaccinati” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Perché non inserire nel bollettino quotidiano dei contagi, ricoveri e decessi” da coronavirus in Italia “il dato su chi è vaccinato e chi no?”. Lo hanno chiesto i deputati di Italia Viva in un’interpellanza urgente al governo. “Secondo i dati dell’Istituto superiore della Sanità, la grande maggioranza dei contagi riguarda soggetti non vaccinati. Ma l’eventualità che le vaccinazioni nella popolazione raggiungano alti livelli di copertura – spiegano – può portare al paradosso per cui i pochi casi tra i vaccinati possano apparire proporzionalmente numerosi. È però un paradosso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Perché non inserire nelquotidiano dei contagi, ricoveri e decessi” da coronavirus in“il dato su chi è vaccinato e chi no?”. Lo hanno chiesto i deputati diin un’interpellanza urgente al governo. “Secondo i dati dell’Istituto superiore della Sanità, la grande maggioranza dei contagi riguarda soggetti non. Ma l’eventualità che le vaccinazioni nella popolazione raggiungano alti livelli di copertura – spiegano – può portare al paradosso per cui i pochi casi tra ipossano apparire proporzionalmente numerosi. È però un paradosso ...

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - nzingaretti : L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze. È il sistem… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati... - zazoomblog : Covid Italia Viva: “In bollettino anche incidenza su vaccinati” - #Covid #Italia #Viva: #bollettino - itsaudade : RT @janavel7: Poi fate come vi pare... 'Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss' (… -