Covid Italia, bollettino 28 luglio: calano le vittime (15), crescono i positivi (5.696) e i ricoveri +74 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri. Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il tasso dità è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri. Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - nzingaretti : L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze. È il sistem… - tinas48 : RT @udogumpel: Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: quell 1 % deceduti vaccinati aveva in media… - LorisCavallett1 : RT @DomaniGiornale: ??#Covid19, nelle ultime 24 ore 7 morti e 4.743 nuovi contagi in Italia. -