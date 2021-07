Covid | in Campania 345 nuovi casi ma nessun decesso L’indice di contagio sale al 4 | 9% Terapie intensive in calo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 236 idi coronavirus emersi ieri indall’analisi di 7.330 tamponi molecolari.dirial 4,9%, oltre 1,7 punti più di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionenon è registrato. Diminuiscono ancora i pazientiricoverati in terapia intensiva (9 contro i 10 di ieri), 188, come ieri, quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Oltre ottomila tamponi processati. Nessun decesso registrato, diminuiscono di un'unità le terapie intensive L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 345 a fronte di 8.619 tamponi processati. Nessun deceduto registrato. La situazione posti ... (Adnkronos) - Sono 345 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano morti ... I dati aggiornati in Italia e nel mondo Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 5.696 nuovi casi e 15 morti. Ieri si sono registrati 4.522 casi con 241.8 ...