Covid: i pipistrelli si infettano ma non si ammalano, ecco perché (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Infetti, ma sani. La capacità dei pipistrelli di convivere con diversi tipi di virus, compresi i coronavirus di cui fa parte il Sars-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19, è stata studiata da un gruppo di scienziati dell'università Statale di Milano in un lavoro pubblicato sul 'Journal of Royal Society Interface'. I ricercatori del Center for Complexity & Biosystems (CC&B) dell'ateneo hanno così scoperto che "il successo nel tenere a bada i virus deriva dalle variazioni di temperatura corporea caratteristiche dei pipistrelli". I pipistrelli comprendono più di 1.400 ...

