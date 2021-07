Covid, i pipistrelli si infettano ma non si ammalano: ecco perché (Di mercoledì 28 luglio 2021) Infetti, ma sani. La capacità dei pipistrelli di convivere con diversi tipi di virus, compresi i coronavirus di cui fa parte il Sars-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19, è stata studiata da un gruppo di scienziati dell’università Statale di Milano in un lavoro pubblicato sul ‘Journal of Royal Society Interface’. I ricercatori del Center for Complexity & Biosystems (CC&B) dell’ateneo hanno così scoperto che “il successo nel tenere a bada i virus deriva dalle variazioni di temperatura corporea caratteristiche dei pipistrelli”. I pipistrelli comprendono più di 1.400 specie, rappresentando circa un quarto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Infetti, ma sani. La capacità deidi convivere con diversi tipi di virus, compresi i coronavirus di cui fa parte il Sars-CoV-2 responsabile della pandemia di-19, è stata studiata da un gruppo di scienziati dell’università Statale di Milano in un lavoro pubblicato sul ‘Journal of Royal Society Interface’. I ricercatori del Center for Complexity & Biosystems (CC&B) dell’ateneo hanno così scoperto che “il successo nel tenere a bada i virus deriva dalle variazioni di temperatura corporea caratteristiche dei”. Icomprendono più di 1.400 specie, rappresentando circa un quarto ...

I pipistrelli non si ammalano di Covid: lo studio dell'Università degli Studi di Milano Alcune specie di pipistrelli sono capaci di andare in letargo durante la stagione invernale, quando la temperatura diminuisce, le prede sono scarse e il fabbisogno di cibo può facilmente superare le ...

