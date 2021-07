Covid, Gsk-Vir: “Accordo con Ue per monoclonale sotrovimab passo avanti cruciale” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Questo Accordo con la Commissione europea rappresenta un passo avanti cruciale per il trattamento dei casi di Covid-19 negli Stati membri dell’Ue partecipanti, poiché consente l’accesso a sotrovimab ai pazienti ad alto rischio che hanno contratto il virus”. George Katzourakis, Senior Vice President Europe di GlaxoSmithKline (Gsk), commenta così l’Accordo di appalto congiunto firmato dalla multinazionale britannica e dall’americana Vir Biotechnology con la Commissione Europea per fornire fino a 220mila dosi di sotrovimab, anticorpo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Questocon la Commissione europea rappresenta unper il trattamento dei casi di-19 negli Stati membri dell’Ue partecipanti, poiché consente l’accesso aai pazienti ad alto rischio che hanno contratto il virus”. George Katzourakis, Senior Vice President Europe di GlaxoSmithKline (Gsk), commenta così l’di appalto congiunto firmato dalla multinazionale britannica e dall’americana Vir Biotechnology con la Commissione Europea per fornire fino a 220mila dosi di, anticorpo ...

