Covid: Gran Bretagna pronta a togliere quarantena per Ue e Usa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il numero di decessi legati al Covid nel mondo è aumentato del 21% nell'ultima settimana con circa 70 mila decessi registrati, secondo l'ultimo rapporto dell'Oms. Gli aumenti si sono registrati ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il numero di decessi legati alnel mondo è aumentato del 21% nell'ultima settimana con circa 70 mila decessi registrati, secondo l'ultimo rapporto dell'Oms. Gli aumenti si sono registrati ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran La Gran Bretagna revoca la quarantena per i vaccinati Ue e Usa, in Italia rimane Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory britannico di Boris Johnson con il sostegno di viaggiatori e ...

'Superquark', alla scoperta del sole ... cosa sono questi farmaci che sembrerebbero la più efficace arma contro il Covid - 19 ? Tra gli ... il professor Alessandro Barbero racconterà dell'unione tra Gran Bretagna e Francia " Psicologia di una ...

Coronavirus oggi. Costa, «obbligheremo personale scuola che si oppone a vaccini» Il Sole 24 ORE GRAN BRETAGNA - decrescita contagi Covid per il settimo giorno consecutivo Scendono a 23.511 i nuovi casi di Covid-19 identificati nel Regno Unito, secondo i report diffusi dalle autorità. Questi dati confermano una decrescita dei contagi per il settimo giorno consecutivo. S ...

COVID, GRAN BRETAGNA REVOCA QUARANTENA PER VACCINATI IN ARRIVO DA UE E USA ROMA – Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d’origine. Lo ha stabilito il governo Tory b ...

