Covid, Google e Facebook: obbligo vaccino per tornare a lavoro (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Google e Facebook chiederanno ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid prima di tornare al lavoro in presenza. In una mail allo staff, il ceo di Google, Sundar Pichai, ha affermato che "vaccinarsi è uno dei modi più importanti per tenere noi e le nostre comunità al sicuro nei prossimi mesi". Pichai non ha però precisato come sarà perseguita questa politica aziendale. Dal canto suo, la vice presidente di Facebook Lori Goler ha fatto sapere che ogni dipendente che entrerà in una delle sedi negli Stati Uniti dovrà essere vaccinato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) -chiederanno ai propri dipendenti di vaccinarsi contro ilprima dialin presenza. In una mail allo staff, il ceo di, Sundar Pichai, ha affermato che "vaccinarsi è uno dei modi più importanti per tenere noi e le nostre comunità al sicuro nei prossimi mesi". Pichai non ha però precisato come sarà perseguita questa politica aziendale. Dal canto suo, la vice presidente diLori Goler ha fatto sapere che ogni dipendente che entrerà in una delle sedi negli Stati Uniti dovrà essere vaccinato. ...

