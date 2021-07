Covid, Gb toglie quarantena per vaccinati in arrivo da Ue e Usa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 luglio 2021) Niente piùprecauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino antinel Paese d'origine. Lo ha stabilito il governo Tory ...

Advertising

Ettore_Rosato : #Greenpass per entrare in cinema, palestre ma non al Parlamento? Una follia. Sia obbligatorio anche a Montecitorio,… - fanpage : “Il certificato non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive”, perché “è una misura… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gb toglie quarantena per vaccinati in arrivo da Ue e Usa #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Gb toglie quarantena per vaccinati in arrivo da Ue e Usa #covid - gugogus : #DeDonno medico amante dell'uomo, che guarisce malati di Covid con il #PlasmaIperimmune, che si toglie la vita? -